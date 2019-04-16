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Малахов: Кучеров может повлиять на результат, но не верю, что «Тампа» отыграется

Малахов: Кучеров может повлиять на результат, но не верю, что «Тампа» отыграется
Хоккей / НХЛ

Обладатель Кубка Стэнли Владимир Малахов поделился мнением о значении возвращения нападающего клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова перед четвёртым матчем серии с «Коламбус Блю Джекетс» (0-3).

«Конечно, появление Кучерова может повлиять на игру и результат. Все-таки это большой мастер, который внесёт в игру „Тампы“ свежую кровь. В третьей игре его, ведущего игрока, команде не хватало.

Никто от таких вещей не застрахован. Все в хоккее через подобные вещи проходят. Теперь посмотрим, как Кучеров сможет с этим справиться. Психологически это очень тяжело. Но давление — часть его работы.

В истории такого ещё не бывало, чтобы победитель регулярного чемпионата вылетел в первом круге со счётом 0-4. Но отыграться с 0-3 очень сложно. Если честно, не верю, что это произойдёт», — цитирует Малахова официальный сайт НХЛ.

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