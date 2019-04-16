Бэбкок — о сочетаниях лидеров: против наших ребят очень тяжело играть

Главный тренер клуба НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» Майк Бэбкок поделился мнением о самоотдаче своих хоккеистов в серии с «Бостон Брюинз» (2-1).



«Бросок Марнера под шайбу в концовке третьей игры?: Это то, что необходимо делать для победы. В идеале, подобные вещи должны быть заразительными. Когда ты видишь, что твой партнёр делает нечто подобное, скорее всего ты сделаешь то же самое. Все говорят о сплоченности команды. По моему мнению — да, это и есть сплоченность команды.



Лидерская пятёрка? Я наблюдал за тройкой Джона Тавареса всю зиму. Я смотрел и думал о том, что они хорошо играют. Тогда мы, конечно, не знали, что приобретём Джейка Маззина, что он будет играть с Зайцевым, мы не знали, что Гардинер будет травмирован. Я не хочу сказать, что всё получилось случайно, но вышло так, как надо. Против этих наших ребят очень тяжело играть», — цитирует тренера официальный сайт лиги.