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Тодд Маклеллан — новый главный тренер «Лос-Анджелеса»

Тодд Маклеллан — новый главный тренер «Лос-Анджелеса»
Хоккей / НХЛ

Бывший главный тренер «Сан-Хосе Шаркс» и «Эдмонтон Ойлерз» Тодд Маклеллан возглавил «Лос-Анджелес Кингз», информирует официальный сайт клуба.

По данным СМИ, 51-летний специалист подписал пятилетний контракт на сумму $ 25 млн. На этом посту он сменил Уилли Дежардена. В 2008 году Маклеллан стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Детройт Ред Уингз», работая ассистентом главного тренера.

По итогам нынешнего сезона «короли», в составе которых выступает российский форвард Илья Ковальчук, заняли последнее место в турнирной таблице Западной конференции. Клуб из Калифорнии набрал 71 очко в 82 матчах регулярного чемпионата.

Дежарден возглавил «Лос-Анджелес» в ноябре 2018 года, сменив Джона Стивенса, под руководством которого команда провалила начало регулярного чемпионата.

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