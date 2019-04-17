«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: судьи отменили гол Аткинсона после запроса на офсайд

В четвёртом матче серии плей-офф первого раунда Кубка Стэнли «Коламбус Блю Джекетс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» в первом периоде хозяева забили три гола.

Вначале Александр Тексье и Пьер-Люк Дюбуа вывели «Блю Джекетс» вперёд. На 12-й минуте матча Кэм Аткинсон удвоил преимущество «Коламбуса». Однако тренерский штаб «молний» сделал запрос на положение вне игры. Судьи приняли решение после просмотра: положение вне игры было, гол не засчитан.

В начале второго периода счёт в матче «Коламбуса» с «Тампой» — 2:1 в пользу хозяев.

Напомним, «молнии» проигрывают в противостоянии со счётом 0-3 и следующее поражение выбьет победителя регулярного чемпионата из плей-офф.

«Коламбус» завершил регулярный чемпионат на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции, забронировав путёвку в плей-офф в последний момент.