Реакция Джона Купера на отменённый гол «Коламбуса» при счёте 1:2

«Коламбус Блю Джекетс» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг» в четвёртом матче серии плей-офф первого раунда Кубка Стэнли (идёт второй период, счёт — 3:2 в пользу хозяев).

На 12-й минуте матча Кэм Аткинсон забросил шайбу, однако главный тренер «молний» Джон Купер сделал запрос на положение вне игры. Судьи приняли решение после просмотра: положение вне игры было, гол не засчитан.

Напомним, «Тампа-Бэй Лайтнинг» проигрывает в противостоянии со счётом 0-3 и следующее поражение выбьет победителя регулярного чемпионата из плей-офф.

«Коламбус» завершил регулярный чемпионат на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции, забронировав путёвку в плей-офф в последний момент.

Календарь Кубка Стэнли — 2019