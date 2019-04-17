Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Питтсбург» — «Айлендерс»: Хёрнквист едва не подрался с голкипером Ленером

«Питтсбург» — «Айлендерс»: Хёрнквист едва не подрался с голкипером Ленером
Хоккей / НХЛ

«Питтсбург Пингвинз» принимает «Нью-Йорк Айлендерс» в четвёртом матче серии плей-офф первого раунда Кубка Стэнли (завершился второй период, счёт — 2:1 в пользу гостей).

Календарь Кубка Стэнли — 2019

В середине второго периода форвард «Пингвинз» Патрик Хёрнквист устроил потасовку с голкипером «Айлендерс». Судьи довольно быстро разняли игроков. Хёрнквист получил двойной малый штраф, а Робин Ленер был наказан двумя штрафными минутами.

Видео также доступно в «Твиттере».

Напомним, «Питтсбург» проигрывает в противостоянии со счётом 0-3 и следующее поражение выбьет команду из плей-офф.

Победитель пары «Айлендерс» — «Питтсбург» сыграет во втором раунде плей-офф с победителем противостояния «Вашингтон Кэпиталз» — «Каролина Харрикейнз» (счёт в серии — 2-1).

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент