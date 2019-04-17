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«Коламбус» разгромил «Тампа-Бэй» и выиграл серию со счётом 4-0

«Коламбус» разгромил «Тампа-Бэй» и выиграл серию со счётом 4-0
Хоккей / НХЛ

«Коламбус Блю Джекетс» победил «Тампа-Бэй Лайтнинг» в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе и закончилась с разгромным счётом 7:3 (2:1, 2:2, 3:0) в пользу хозяев.

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Самым результативным игроком встречи стал форвард «Коламбуса» Оливер Бьёркстранд, который набрал 3 (1+2) очка. Дубль в составе победителей оформил Александр Тексье. Голкипер хозяев Сергей Бобровский совершил 30 сейвов. Форвард «Блю Джекетс» Артемий Панарин провёл на льду 20 минут 13 секунд, забросил шайбу и окончил матч с показателем полезности «+3».

Видео гола Панарина доступно на официальном сайте НХЛ.

Российский нападающий «молний» Никита Кучеров отметился двумя передачами при показателе «-2». Защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачёв совершил 2 силовых приёма. Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 18 бросков из 22.

«Блю Джекетс» выиграли серию со счётом 4-0. «Тампа-Бэй», являющийся победителем регулярного чемпионата, завершил выступление в нынешнем турнире.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 4-й матч
17 апреля 2019, среда. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
7 : 3
2:1, 2:2, 3:0
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 – Тексье (Джонс, Дюбуа) – 02:26 (5x4), 2:0 – Дюбуа (Бьёркстранд, Кленденинг) – 03:48 (5x5), 2:1 – Стэмкос (Кучеров, Чирелли) – 08:44 (5x5), 3:1 – Джонс (Аткинсон, Дюшейн) – 26:28 (5x5), 3:2 – Пакетт (Коберн, Рутта) – 33:03 (5x5), 3:3 – Пойнт (Стэмкос, Кучеров) – 37:52 (5x4), 4:3 – Бьёркстранд (Дюбуа, Харрингтон) – 38:46 (5x5), 5:3 – Панарин – 58:07 (en), 6:3 – Тексье (Веренски) – 58:26 (en), 7:3 – Дюшейн (Савар, Харрингтон) – 59:51 (en)
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