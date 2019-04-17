«Коламбус» впервые в истории клуба выиграл серию плей-офф

«Коламбус Блю Джекетс» победил «Тампа-Бэй Лайтнинг» в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе и закончилась с разгромным счётом 7:3 (2:1, 2:2, 3:0) в пользу хозяев.

Таким образом, команда Джона Тортореллы выбила обладателей Президентского кубка из розыгрыша Кубка Стэнли. Впервые в истории «жакеты» смогли выиграть серию плей-офф. До этого «Блю Джекетс» четыре раза вылетали в первом раунде.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Коламбуса» Оливер Бьёркстранд, который набрал 3 (1+2) очка. Дубль в составе победителей оформил Александр Тексье. Голкипер хозяев Сергей Бобровский совершил 30 сейвов. Форвард «Блю Джекетс» Артемий Панарин провёл на льду 20 минут 13 секунд, забросил шайбу и окончил матч с показателем полезности «+3».