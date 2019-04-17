«Айлендерс» снова одолели «Питтсбург» в гостях и выиграли серию со счётом 4-0

«Питтсбург Пингвинз» провёл четвёртый матч серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс». Игра состоялась в Питтсбурге и закончилась со счётом 3:1 (2:1, 0:0, 1:0) в пользу гостей. Таким образом, «островитяне» выиграли серию со счётом 4-0. «Пингвинз» завершили выступление в турнире.

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Заброшенными шайбами в составе победителей отметились: Джордан Эберле, Брок Нельсон и Джош Бейли. Голкипер «Айлендерс» Робин Ленер отразил 32 броска из 33. Единственный гол в составе «Питтсбурга» забросил Джейк Гюнцель.

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин провёл на льду 19 минут 17 секунд, нанёс один бросок в створ ворот, совершил 2 силовых приёма и окончил матч с показателем полезности «-1».