Василевский пропустил 15 шайб в четырёх матчах серии с «Коламбусом»

«Коламбус Блю Джекетс» победил «Тампа-Бэй Лайтнинг» в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе и завершилась с разгромным счётом 7:3 (2:1, 2:2, 3:0) в пользу хозяев. Голкипер «молний» Андрей Василевский отразил 18 бросков из 22.

В четырёх матчах серии плей-офф россиянин пропустил 15 голов, отразив 89 бросков из 104. Василевский, который является лидером регулярного чемпионата по количеству побед (39), в серии с «Блю Джекетс» отразил лишь 85,6% бросков. Коэффициент надёжности составляет 3,82.

«Коламбус» завершил регулярный чемпионат на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции, забронировав путёвку в плей-офф в последний момент.