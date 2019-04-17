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Гол Тарасенко не спас «Сент-Луис» от поражения «Виннипегу», счёт в серии 2-2

Гол Тарасенко не спас «Сент-Луис» от поражения «Виннипегу», счёт в серии 2-2
Хоккей / НХЛ

«Сент-Луис Блюз» провёл четвёртый матч серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Виннипег Джетс». Игра состоялась в Сент-Луис на арене «Энтерпрайз-центр и закончилась со счётом 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0) в пользу гостей. Таким образом, счёт в серии стал равным — 2:2.

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Победную шайбу в овертайме забросил форвард «Виннипега» Кайл Коннор, который также отметился результативной передачей. По два балла в составе гостей набрали Марк Шайфли (1+1) и Блейк Уилер (0+2). Единственный гол в составе «Сент-Луиса» забил Владимир Тарасенко.

Видео гола Тарасенко также доступно на официальном сайте НХЛ.

Российский защитник «Джетс» Дмитрий Куликов провёл на льду 15 минут 55 секунд, нанёс три броска в створ ворот и совершил 1 силовой приём.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 4-й матч
17 апреля 2019, среда. 04:30 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1 : 2
0:0, 0:0, 1:1, 0:1
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 – Тарасенко (Пьетранджело, О'Райлли) – 40:35 (5x4), 1:1 – Шайфли (Коннор, Уилер) – 47:33 (5x5), 1:2 – Коннор (Шайфли, Уилер) – 66:02 (5x5)
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