Гол Тарасенко не спас «Сент-Луис» от поражения «Виннипегу», счёт в серии 2-2

«Сент-Луис Блюз» провёл четвёртый матч серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Виннипег Джетс». Игра состоялась в Сент-Луис на арене «Энтерпрайз-центр и закончилась со счётом 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0) в пользу гостей. Таким образом, счёт в серии стал равным — 2:2.

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Победную шайбу в овертайме забросил форвард «Виннипега» Кайл Коннор, который также отметился результативной передачей. По два балла в составе гостей набрали Марк Шайфли (1+1) и Блейк Уилер (0+2). Единственный гол в составе «Сент-Луиса» забил Владимир Тарасенко.

Видео гола Тарасенко также доступно на официальном сайте НХЛ.

Российский защитник «Джетс» Дмитрий Куликов провёл на льду 15 минут 55 секунд, нанёс три броска в створ ворот и совершил 1 силовой приём.