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Малкин, Кучеров, Василевский и Сергачёв вызваны в сборную России на ЧМ

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Малкин, Кучеров, Василевский и Сергачёв вызваны в сборную России на ЧМ
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

«Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз» завершили выступление в нынешнем сезоне НХЛ. Подопечные Джона Купера проиграли «Коламбус Блю Джекетс» (0-4), а команда Майка Салливана была выбита из Кубка Стэнли «Нью-Йорк Айлендерс» (0-4).

Для участия в чемпионате мира 2019 года освободились четыре российских игрока: вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачёв и форварды Никита Кучеров и Евгений Малкин. Федерация хоккея России в официальном «твиттере» уже объявила о вызове в национальную команду перечисленных игроков.

В четырёх матчах серии плей-офф Василевский пропустил 15 голов, отразив 89 бросков из 104. Василевский, который стал лучшим вратарём регулярного чемпионата по количеству побед (39), в серии с «Блю Джекетс» отразил лишь 85,6% бросков. Коэффициент надёжности составил 3,82.

Кучеров отметился двумя результативными передачами в трёх матчах при 19 минутах штрафного времени. Малкин набрал 3 (1+2) очка в четырёх играх.

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