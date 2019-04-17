Малкин, Кучеров, Василевский и Сергачёв вызваны в сборную России на ЧМ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз» завершили выступление в нынешнем сезоне НХЛ. Подопечные Джона Купера проиграли «Коламбус Блю Джекетс» (0-4), а команда Майка Салливана была выбита из Кубка Стэнли «Нью-Йорк Айлендерс» (0-4).

Для участия в чемпионате мира 2019 года освободились четыре российских игрока: вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачёв и форварды Никита Кучеров и Евгений Малкин. Федерация хоккея России в официальном «твиттере» уже объявила о вызове в национальную команду перечисленных игроков.

В четырёх матчах серии плей-офф Василевский пропустил 15 голов, отразив 89 бросков из 104. Василевский, который стал лучшим вратарём регулярного чемпионата по количеству побед (39), в серии с «Блю Джекетс» отразил лишь 85,6% бросков. Коэффициент надёжности составил 3,82.

Кучеров отметился двумя результативными передачами в трёх матчах при 19 минутах штрафного времени. Малкин набрал 3 (1+2) очка в четырёх играх.

Травма – не проблема. Вызов в сборную как повестка в армию В сборную России вызывают даже травмированных игроков из НХЛ. Это правильно?