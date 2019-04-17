4 очка Пасиоретти помогли «Вегасу» одержать третью победу в серии с «Сан-Хосе»

«Вегас Голден Найтс» провёл четвёртый матч серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс». Игра состоялась в Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» и закончилась с разгромным счётом 5:0 (2:0, 1:0, 2:0) в пользу хозяев. Таким образом, «Вегас» повёл в серии со счётом 3-1.

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Главным героем встречи стал форвард «Голден Найтс» Макс Пасиоретти, который набрал 4 (2+2) очка. По два балла в составе победителей набрали: Ши Теодор (1+1), Марк Стоун (0+2), Нейт Шмидт (0+2) и Райлли Смит (0+2). Голкипер хозяев Марк-Андре Флёри оформил шат-аут, отразив 28 бросков.

Видео гола Пасиоретти доступно на официальном сайте НХЛ.

Российские нападающие «Вегаса» Валентин Зыков и Никита Гусев в заявку на матч не попали.