Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Авангард» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

4 очка Пасиоретти помогли «Вегасу» одержать третью победу в серии с «Сан-Хосе»

4 очка Пасиоретти помогли «Вегасу» одержать третью победу в серии с «Сан-Хосе»
Хоккей / НХЛ

«Вегас Голден Найтс» провёл четвёртый матч серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс». Игра состоялась в Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» и закончилась с разгромным счётом 5:0 (2:0, 1:0, 2:0) в пользу хозяев. Таким образом, «Вегас» повёл в серии со счётом 3-1.

Календарь Кубка Стэнли — 2019

Главным героем встречи стал форвард «Голден Найтс» Макс Пасиоретти, который набрал 4 (2+2) очка. По два балла в составе победителей набрали: Ши Теодор (1+1), Марк Стоун (0+2), Нейт Шмидт (0+2) и Райлли Смит (0+2). Голкипер хозяев Марк-Андре Флёри оформил шат-аут, отразив 28 бросков.

Видео гола Пасиоретти доступно на официальном сайте НХЛ.

Российские нападающие «Вегаса» Валентин Зыков и Никита Гусев в заявку на матч не попали.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 4-й матч
17 апреля 2019, среда. 05:30 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
5 : 0
2:0, 1:0, 2:0
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 – Пасиоретти – 01:11 (5x5), 2:0 – Теодор (Смит, Пасиоретти) – 19:13 (5x5), 3:0 – Пасиоретти (Стоун, Теодор) – 32:33 (5x4), 4:0 – Так (Смит, Пасиоретти) – 46:37 (5x5), 5:0 – Маршессо (Шмидт, Смит) – 56:24 (5x4)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент