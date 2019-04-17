«Джекетс» — 4-й клуб, выигравший 4-0 у победителя регулярки, 3 стали чемпионами

«Коламбус Блю Джекетс» победил «Тампа-Бэй Лайтнинг» в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе и завершилась с разгромным счётом 7:3 (2:1, 2:2, 3:0) в пользу хозяев.

«Блю Джекетс» стали четвёртым в истории клубом, выбившим из турнира действующего победителя регулярного чемпионата НХЛ всухую (учитывались серии до четырёх побед). При этом первые три клуба в итоге стали обладателями Кубка Стэнли.

В 1970 году «Бостон Брюинз» в полуфинале победил «Чикаго Блэкхоукс», в 1988 году «Эдмонтон Ойлерз» в финале дивизиона обыграл «Калгари Флэймз», а в 1995-м «Нью-Джерси Дэвилз» обыграл в финале «Детройт Ред Уингз».

При этом «Лайтнинг» стали первыми в истории обладателями «Президентс Трофи», вылетевшими из стартового раунда плей-офф всухую.