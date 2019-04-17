Малкин: лучшая игра «Питтсбурга» за всю серию, и всё равно мы забили только гол

Форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин прокомментировал поражение в четвёртом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:3, 0-4).

«Они играли жёстко в своей зоне и когда оборонялись один в один. Мы пытались что-то сделать. Я думаю, что сегодня была наша лучшая игра за всю серию, и все равно мы забили только один гол.

Они заслужили победу. У них отличная команда, отличные тренеры, они играли невероятно. И они голодные до побед», – цитирует Малкина официальный сайт НХЛ.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились: Джордан Эберле, Брок Нельсон и Джош Бейли. Голкипер «Айлендерс» Робин Ленер отразил 32 броска из 33. Единственный гол в составе «Питтсбурга» забил Джейк Гюнцель.