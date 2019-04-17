Реакция игроков «Коламбуса» на первую в истории клуба победу в серии плей-офф

«Коламбус Блю Джекетс» победил «Тампа-Бэй Лайтнинг» в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе и завершилась с разгромным счётом 7:3 (2:1, 2:2, 3:0) в пользу хозяев.

Таким образом, команда Джона Тортореллы выбила обладателей Президентского кубка из розыгрыша Кубка Стэнли. Впервые в истории «жакеты» смогли выиграть серию плей-офф. До этого «Блю Джекетс» четыре раза вылетали в первом раунде.

Видео реакции игроков «Коламбуса» также можно посмотреть в «твиттере» Sportsnet.

«Лайтнинг» стали первыми в истории обладателями «Президентс Трофи» (победителями регулярного чемпионата НХЛ), вылетевшими из стартового раунда плей-офф всухую.