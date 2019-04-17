Торторелла: на меня вылили пиво с трибун! Два пива

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла после победы в четвёртом матче серии плей-офф с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (7:3, 4-0) рассказал, что во время встречи на него с трибун вылили пиво.

«Трибуны сегодня были просто невероятны! На меня вылили пиво с трибун! Не только после игры, но и во время. На меня вылили два пива. Это поэтому такой запах в пресс-центре? Нет, я к этому отношения не имею.

Мы счастливы, что болельщики и вся организация наконец-то смогли увидеть первую победу в серии плей-офф в истории клуба», — сказал Торторелла.

Видео также можно посмотреть в «твиттере» Sporting News Canada.

Команда Джона Тортореллы выбила обладателей Президентского кубка из розыгрыша Кубка Стэнли. Впервые в истории «жакеты» смогли выиграть серию плей-офф. До этого «Блю Джекетс» четыре раза вылетали в первом раунде.