Маккензи: эпичная победа «Коламбуса», эпичный провал «Тампы». Неслыханно

Инсайдер телеканала TSN Боб Маккензи поделился мнением о победе «Коламбус Блю Джекетс» в четвёртом матче серии плей-офф с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (7:3, 4-0).

«Эпичная победа «Коламбуса», эпичный провал «Тампы». Сухое поражение в первом раунде для обладателя Кубка Президента – это неслыханно. Такое ощущение, что первые 20 минут серии были слишком лёгкими для «Коламбуса». «Тампа» вела 3:0, а затем «Коламбус» стал давить, казалось, что «Тампа» потеряла рассудок. Во втором матче Кучеров, который должен выиграть «Харт Трофи», лучший игрок НХЛ в этом сезоне выписывает себе дисквалификацию. Они потеряли Хедмана из-за травмы после второго матча. Это большая потеря, но «Тампа» просто сломалась.

Во время сезона многие говорили, что «Тампе» не пришлось преодолевать трудности, и это может стать проблемой в плей-офф. Я говорил, что это не станет проблемой, потому что у них были трудности в финале Кубка Стэнли, когда они проиграли «Чикаго», у них было много трудностей в других сериях плей-офф. В прошлом году в финале Востока с «Вашингтоном» они проиграли шестой и седьмой матчи, не забили ни одного гола. Это должно было быть толчком, который бы обеспечил результат в этой серии. Но этого не случилось. Серия с «Коламбусом» встала в один длинный ряд разочарований в плей-офф для «Тампы». Теперь им надо думать, что делать летом. Придерживаться своего курса, как делал «Вашингтон» перед победой в Кубке, или у них есть роковые недостатки, которые надо исправлять», — сказал Маккензи.

«Джекетс» — 4-й клуб, выигравший 4-0 у победителя регулярки, 3 стали чемпионами