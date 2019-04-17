Стэмкос: костяк «Тампы» никуда не денется, мы ещё можем пройти весь путь

Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос после поражения в четвёртом матче серии плей-офф с «Коламбус Блю Джекетс» (3:7, 0-4) прокомментировал завершение сезона.

«Мы проиграли. В плей-офф если ты не добираешься до главной цели, то проигрываешь всё. Нам всё равно, что происходило в регулярном чемпионате. Но костяк этой команды никуда не денется. Мы ещё можем пройти весь путь, мы верим в это. Но одно дело верить и говорить, а другое — пойти и выполнить. Почему мы проиграли? Если бы у нас были ответы, мы бы пошли и выиграли матч. Конечно, это полный отстой», — цитирует Стэмкоса Tampa Bay Times.

«Лайтнинг» стали первыми в истории обладателями «Президентс Трофи» (победителями регулярного чемпионата НХЛ), вылетевшими из стартового раунда плей-офф всухую.