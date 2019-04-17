Фридман — о 4-0 «Коламбуса»: самый шокирующий результат за всю историю плей-офф

Известный североамериканский обозреватель телекомпании Sportsnet Эллиотт Фридман прокомментировал победу «Коламбус Блю Джекетс» в четвёртом матче серии плей-офф с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (7:3, 4-0).

«Самый шокирующий результат за всю историю плей-офф? „Коламбус“ выигрывает первую серию в истории плей-офф, всухую выбивая „Тампу“, которая одержала 62 победы в регулярном чемпионате», — написал Фридман в «Твиттере».

Команда Джона Тортореллы выбила обладателей Президентского кубка из розыгрыша Кубка Стэнли. Впервые в истории «жакеты» смогли выиграть серию плей-офф. До этого «Блю Джекетс» четыре раза вылетали в первом раунде.

«Лайтнинг» стали первыми в истории обладателями «Президентс Трофи» (победителями регулярного чемпионата НХЛ), вылетевшими из стартового раунда плей-офф всухую. В минувшей регулярке «Тампа» стала второй командой в истории НХЛ, которой удалось одержать за сезон 62 победы.