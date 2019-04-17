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Дэйли — о словах брата Свечникова в адрес Овечкина: глупый пост, будет реакция

Фото: Grant Halverson/Getty Images
Дэйли — о словах брата Свечникова в адрес Овечкина: глупый пост, будет реакция
Хоккей / НХЛ

Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли прокомментировал пост форварда «Детройт Ред Уингз» Евгения Свечникова по поводу драки его младшего брата, нападающего «Каролины Харрикейнз» Андрея Свечникова, с капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

«Раз, два, Фредди идёт за тобой, Александр Овечкин», — написал Свечников в «сториз» своего «инстраграма». Это отсылка к фильму ужасов «Кошмар на улице Вязов».

«Глупый пост. На него будет соответствующая реакция», — приводит в «Твиттере» слова Дэйли журналист TVA Sports Рено Лавуа.

Сбросивший первым краги Овечкин уложил соотечественника на лёд. Свечников смог подняться только с помощью медицинского персонала и партнёров. Вечером 16 апреля стало известно, что Андрей не сможет принять участие в четвёртом матче серии.

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