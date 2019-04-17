Аткинсон — о голе Панарина: кто-то в челюсть ударил, я чуть сознание не потерял

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кэм Аткинсон после победы в четвёртом матче серии плей-офф с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (7:3, 4-0) рассказал, как отреагировал на гол Артемия Панарина. Российский форвард забросил пятую шайбу «мундиров», практически сняв все вопросы о победителе серии.

«Я чуть сознание не потерял на скамейке. Все стали прыгать, обниматься. Кто-то меня в челюсть ударил. Все орали.

Наши болельщики? Вот кто заслужил этот выигрыш серии больше всех. Мы трудились не покладая рук, но эти люди ждали этого момента долгое время», — приводит слова Аткинсона официальный сайт НХЛ.

Команда Джона Тортореллы выбила обладателей Президентского кубка из розыгрыша Кубка Стэнли. Впервые в истории «жакеты» смогли выиграть серию плей-офф. До этого «Блю Джекетс» четыре раза вылетали в первом раунде.