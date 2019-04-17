Обращение капитана «Коламбуса» к болельщикам после победы в серии с «Тампой»

«Коламбус Блю Джекетс» победил «Тампа-Бэй Лайтнинг» в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе и завершилась с разгромным счётом 7:3 (2:1, 2:2, 3:0) в пользу хозяев.

Подопечные Джона Тортореллы выиграли первую серию плей-офф в клубной истории. Сразу после завершения матча капитан «мундиров» Ник Фолиньо обратился к болельщикам команды.

«Выиграть 4-0 у обладателей Кубка Президента – это круто. Но дело ещё не сделано, мы не успокоимся, пока не пройдём четыре раунда. Вы, ребята, будете с нами на этом пути», — обратился Фолиньо к болельщикам после победы.

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