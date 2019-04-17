Кого из освободившихся игроков НХЛ вы больше всего ждёте в сборную России на ЧМ?

«Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз» завершили выступление в нынешнем сезоне НХЛ. Подопечные Джона Купера проиграли «Коламбус Блю Джекетс» (0-4), а команда Майка Салливана была выбита из Кубка Стэнли «Нью-Йорк Айлендерс» (0-4).

Для участия в чемпионате мира 2019 года освободились четыре российских игрока: вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачёв и форварды Никита Кучеров и Евгений Малкин. Федерация хоккея России в официальном «твиттере» уже объявила о вызове в национальную команду перечисленных игроков.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Кого из освободившихся игроков НХЛ вы больше всего ждёте в сборную России на ЧМ?»

Принять участие в опросе также можно в PlayBuzz.