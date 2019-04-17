Футбольный клуб «КАМАЗ» объявил о переходе форварда «Ак Барса» Лукоянова

Хоккеист казанского «Ак Барса» Артём Лукоянов будет тренироваться с футбольным клубом «КАМАЗ» и готовиться к матчу команды с «Уфой-2» в первенстве Профессиональной футбольной лиги.

«Историческое событие! ФК «КАМАЗ» и „Ак Барс“ достигли договорённости о переходе нападающего Артёма Лукоянова в стан «автозаводцев». В пятницу игрок присоединится к своей новой команде и будет готовиться к матчу 20-го тура ПФЛ. Артём, добро пожаловать в футбол!» — говорится в сообщении клуба из Набережных Челнов в «Твиттере».

В «твиттере» казанского клуба появилось видео с тренировки Лукоянова в футбольном клубе.

«Артём Лукоянов готовится к дебюту в профессиональном футболе», — гласит сообщение казанцев.

Видео также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Ак Барса».

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