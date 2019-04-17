Аналитик CBS Sports: «Коламбус» вонзил кинжал в тело лучшей команды НХЛ

Аналитик CBS Sports Дэн Блэкбёрн поделился мнением о победе «Коламбус Блю Джекетс» в четвёртом матче серии плей-офф с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (7:3, 4-0).

«Это невероятно разочаровывающий конец сезона для «Тампы». Теперь «молниям» и Куперу предстоит искать ответы на вопросы, почему они так быстро были уничтожены. Что же касается «Коламбуса», то «мундиры» пишут просто невероятную историю. Скромная команда, которая решила агрессивно поставить всё на кон во время дедлайна и едва попала в плей-офф, теперь разгромила фаворита.

Теперь уже никто не вспомнит, как зыбко играл «Коламбус» в конце регулярного чемпионата — они вонзили кинжал в тело лучшей команды лиги, чтобы заработать первую победу в серии плей-офф в истории клуба», — отметил Блэкбёрн.

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