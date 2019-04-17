Бадюков: НХЛ — умная лига, там каждый может выиграть у каждого

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков считает, что российские игроки, вылетевшие из Кубка Стэнли вместе с “Тампа-Бэй Лайтнинг” и “Питтсбург Пингвинз”, станут серьёзным усилением для сборной России на чемпионате мира.

“Я думаю, что все три россиянина из “Тампы”, особенно Василевский, помогут сборной и согласятся приехать. Ребята на ходу, и я уверен, что если они будут здоровы, то приедут. Повреждений никаких нет, поэтому я уверен, что они усилят команду. Малкин тоже будет усилением. Нашей сборной очень нужен центрфорвард в первое звено, и в этом отношении он здорово помог бы команде. Я пока не знаю, приедет он или нет.

Для меня вылет “Тампы” — большое разочарование. Хотелось бы, чтобы наши ребята, которые играют основную роль в таких больших клубах, и в Кубке достигли таких высот. Тот же Кучеров, как мы помним, стал самым результативным россиянином в истории лиги. Что касается “Питтсбурга”, то могу сказать, что НХЛ — настолько умная лига, что, если у тебя за несколько дней что-то пошло не так, в серии может всё поменяться. И ничего удивительного в этом нет. В этой лиге каждый может выиграть у каждого”, — сказал Бадюков “Чемпионату”.