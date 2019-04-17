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Источник: экс-игрок «Ак Барса» Обухов избил девушку, полиция проводит проверку

Источник: экс-игрок «Ак Барса» Обухов избил девушку, полиция проводит проверку
Хоккей / КХЛ

В Казани бывший нападающий «Ак Барса» Дмитрий Обухов напал на девушку, информирует «Спорт Бизнес Onine». Об инциденте изданию рассказала сама пострадавшая.

«По её словам, в травмпункте были зафиксированы ушибы мягких тканей лица и кровоподтёк головы, также были подозрения на сотрясение мозга. Мирно конфликт уладить не удалось, Обухов в телефоном разговоре с пострадавшей заявил, что она сама виновата и он просто ответил на грубость. В полиции заявили, что приняли заявление от пострадавшей, процессуальное решение будет принято после проверки и выяснения обстоятельств происшествия», — сообщает «Спорт Бизнес Online».

В сентябре 2011 года следственное управление СКР по Татарстану после дополнительной проверки возбудило уголовное дело в отношении Обухова. Тогда форвард обвинялся в изнасиловании и грабеже. Однако доказать вину хоккеиста не удалось. Следственный комитет вскоре закрыл дело.

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