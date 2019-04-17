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Агент Василевского сообщил, когда его клиент примет решение по участию в ЧМ

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Агент Василевского сообщил, когда его клиент примет решение по участию в ЧМ
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский в ближайшие два дня определится с тем, сыграет ли он на чемпионате мира, сообщил агент голкипера Александр Тыжных.

«Сегодня-завтра решение будет принято», — цитирует Тыжных ТАСС.

В четырёх матчах серии плей-офф россиянин пропустил 15 голов, отразив 89 бросков из 104. Василевский, который стал лучшим вратарём регулярного чемпионата по количеству побед (39), в серии с «Блю Джекетс» отразил лишь 85,6% бросков. Коэффициент надёжности составил 3,82.

На грядущем чемпионате мира сборная России будет играть в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир пройдёт с 10 по 26 мая в Братиславе и Кошице.

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