Плющев: реакция СМИ на драку Овечкина в НХЛ обозначила болевые точки финала КХЛ

Заслуженный тренер России, экс-наставник сборной России Владимир Плющев поделился мнением о финальной серии Кубка Гагарина между ЦСКА и «Авангардом» (2-0).

«Идёт плотный, рабочий хоккей, который выгоден прежде всего ЦСКА. Может быть, для болельщиков это тяжёлое зрелище, но на данном этапе сезона цель оправдывает средства. А у ЦСКА цель одна — Кубок Гагарина. И за последние годы красно-синие в плане комплектации, финансовых вливаний сделали так много, что цель обязана быть достигнута.

Прежде всего болельщики красно-синих принимают положительный результат, а он совсем рядом. Что касается стиля, то это вопрос вкуса, который в ЦСКА всегда был тончайший. Да, наверное, можно посетовать на то, что нынешний ЦСКА осторожен, где-то играет от соперника. С другой стороны, мастеров уровня Александра Радулова, который два-три года назад делал «армейцев» самой узнаваемой командой лиги, сегодня у красно-синих нет. Да, есть очень хорошая плотность состава, длинная «скамейка», система. Но Радулова-то нет.

Почему драка между Овечкиным и Свечниковым затмила финал КХЛ? Непростой вопрос, тут есть о чём подискутировать. И давайте по порядку.



Во-первых, при всём желании не готов назвать нынешний финал умопомрачающим, что, наверное, затрудняет его раскрутку. Понятно, что, например, финалы «Магнитка» — «Лев», ЦСКА — «Магнитка» или ЦСКА — «Ак Барс» были более эффектными и интригующими. И с этой точки зрения драка в НХЛ, а также реакция на неё в российских СМИ обозначили болевые точки главной серии нашего сезона.

Во-вторых, с глобальными выводами торопиться всё-таки рано, я не исключаю, что «Авангард» в Балашихе серию сможет развернуть. В-третьих, СМИ клюют прежде всего на скандалы, будь то судейские, которых, к сожалению, очень много, или бойцовские. Так что в этом плане всё логично», — цитирует Плющева Russia-Hockey.

Никитин: считаю ли я матч интересным? Следующий вопрос