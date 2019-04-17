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«Спартак» подтвердил продление контракта с Юлиусом Гудачеком

«Спартак» подтвердил продление контракта с Юлиусом Гудачеком
Хоккей / КХЛ

«Спартак» заключил новый контракт с вратарём Юлиусом Гудачеком, информирует официальный «твиттер» московского клуба. Соглашение рассчитано на два года. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».

30-летний Гудачек в прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги принял участие в 45 матчах, одержав 22 победы. В среднем вратарь отражал 91,6% бросков при коэффициенте надёжности 2,35. Шесть матчей серии плей-офф с петербургским СКА Гудачек провёл без замен, отражая 93,4% бросков при коэффициенте надёжности 2,16. Голкипер также попал в скандал с судьёй, который накричал на него, используя нецензурную лексику.

Ранее Гудачек в Континентальной хоккейной лиги также защищал цвета новосибирской «Сибири» и череповецкой «Северстали».

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И отправили Гудачека куда подальше. Цензурных слов не было.
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