«Спартак» подтвердил продление контракта с Юлиусом Гудачеком

«Спартак» заключил новый контракт с вратарём Юлиусом Гудачеком, информирует официальный «твиттер» московского клуба. Соглашение рассчитано на два года. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».

30-летний Гудачек в прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги принял участие в 45 матчах, одержав 22 победы. В среднем вратарь отражал 91,6% бросков при коэффициенте надёжности 2,35. Шесть матчей серии плей-офф с петербургским СКА Гудачек провёл без замен, отражая 93,4% бросков при коэффициенте надёжности 2,16. Голкипер также попал в скандал с судьёй, который накричал на него, используя нецензурную лексику.

Ранее Гудачек в Континентальной хоккейной лиги также защищал цвета новосибирской «Сибири» и череповецкой «Северстали».