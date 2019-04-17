Николай Заварухин назначен на должность главного тренера «Сибири», информирует официальный сайт новосибирского клуба.

«Попечительским советом хоккейного клуба «Сибирь» принято решение утвердить главным тренером команды 44-летнего Николая Заварухина. Сегодня состоялось подписание двухлетнего контракта», — сообщает пресс-служба «Сибири».

В качестве тренера Заварухин с 2011 по 2013 год работал тренером МХК «Батыр», с 2013 по 2015 год был главным тренером молодёжной команды клуба «Сибирь», в сезоне-2015/16 – ассистент главного тренера ХК «Нефтехимик», а с 2016 года работал в должности помощника главного тренера «Автомобилиста».

В этом сезоне «Сибирь» заняла девятое место в турнирной таблице Восточной конференции и не попала в плей-офф.