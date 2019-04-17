Дацюк обратился к Путину с протестом против закона о СНИЛС

Капитан СКА Павел Дацюк обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой отменить недавно принятый федеральный закон об индивидуальном учёте в системе обязательного пенсионного страхования, информирует «Ридус».

Суть этого закона в том, что он превращает СНИЛС из номера лицевого счета гражданина в Пенсионном фонде в идентификационный номер личности — ключ ко всем данным человека в государственных базах данных.

«Мотивация любого русского православного человека — беспокоиться за будущее своих детей и близких. Как написано в письме Владимиру Владимировичу, я считаю, что данный законопроект является угрозой национальной безопасности. Надеюсь, что он услышит нас. Верю, что он также беспокоится о своих близких и всём нашем народе. Подобные письма пишут десятки тысяч россиян. Думаю, скоро цифры будут измеряться в сотнях тысяч», — заявил Дацюк.

«Дадите билеты на ЧМ – поедем вместе». Дацюк «зажёг» после серии с ЦСКА Никитин, Воробьёв и хоккеисты «армейских» команд рассказали о завершившейся финальной битве на Западе.