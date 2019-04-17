Агент Малкина — о чемпионате мира: скорее всего, Евгений примет приглашение

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин с большой вероятностью сыграет на чемпионате мира, сообщил агент форварда Геннадий Ушаков.
«Скорее всего, Евгений примет приглашение», — цитирует Ушакова ТАСС.
Отмечается, что на вопрос о том, когда будет принято окончательное решение, агент не смог дать чёткого ответа, допустив, что оно уже принято.
На грядущем чемпионате мира сборная России будет играть в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир пройдёт с 10 по 26 мая в Братиславе и Кошице.
Ранее Федерация хоккея России также сообщила о вызове трёх игроков «Тампа-Бэй Лайтнинг» — вратаря Андрея Василевского, защитника Михаила Сергачёва и нападающего Никиты Кучерова.
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