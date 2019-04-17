Панарин: Кучеров угрожал мне расправой. Надеюсь, он отойдёт

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин поделился эмоциями после четвёртого матча серии первого раунда плей-офф с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (7:3).



«Сложно описать эмоции, передать их словами. Они огромные, мы очень рады. Пока нет полного осознания того, что произошло. Но мы счастливы, идём дальше.



Рукопожатие с «Тампой»? Кучеров угрожал мне расправой. Надеюсь, он отойдёт и мне ничего не будет. Конечно, игроки «Тампы» желали удачи. А мы им говорим: «Костюмы в сборную заказывайте. Сообщайте размеры!» — цитирует Панарина «Матч ТВ».

«Мундиры» выиграли серию у лучшей команды регулярного чемпионата со счётом 4-0 и впервые в истории вышли во второй раунд. До этого «Блю Джекетс» четыре раза вылетали в первом раунде.

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