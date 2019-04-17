Уильямс: даже если «Вашингтон» обыграет «Каролину», мы по-тихому не уйдём

Капитан «Каролины Харрикейнз» Джастин Уильямс поделился мнением о победе со счётом 5:0 в третьем матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (1-2).



«Послушайте, мы просто выпихнули «Вашингтон» из третьего матча. И если даже они обыграют нас в этой серии, то по-тихому мы не уйдём. Это я могу вам обещать. Впрочем, это был всего лишь один матч. Даже за такую игру дают всего одну победу», — цитирует Уильямса официальный сайт НХЛ.



Четвёртый матч серии пройдёт на площадке «Каролины» 18 апреля. Победитель пары «Вашингтон» — «Каролина» встретится во втором раунде с «Нью-Йорк Айлендерс». В четвертьфинале Восточной конференции подопечные Барри Тротца разгромили «Питтсбург Пингвинз» со счётом 4-0.

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