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Голкипер «Тампы» Андрей Василевский играл с травмой в плей-офф НХЛ

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский играл с травмой в плей-офф НХЛ
Хоккей / НХЛ

Хоккейный агент Дэн Мильштейн рассказал, с какими трудностями пришлось столкнуться голкиперу «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрею Василевскому в серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (0-4).

«Василевский играл в плей-офф с травмой. Андрей пройдёт комплекс необходимых процедур и обследований у врачей. После этого, если всё будет хорошо, отправится играть за сборную», — сказал Мильштейн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В четырёх матчах серии плей-офф россиянин пропустил 15 голов, отразив 89 бросков из 104. Василевский, который является лидером регулярного чемпионата по количеству побед (39), в серии с «Блю Джекетс» отразил лишь 85,6% бросков. Коэффициент надёжности составляет 3,82.

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