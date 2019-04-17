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Агент: в ближайшие день-два обсудим сроки, когда Кучеров присоединится к сборной

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Агент: в ближайшие день-два обсудим сроки, когда Кучеров присоединится к сборной
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Хоккейный агент Дэн Мильштейн прокомментировал приглашение нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова в расположение сборной России для подготовки к чемпионату мира. «Молнии» завершили борьбу в плей-офф НХЛ, проиграв в четырёх матчах «Коламбус Блю Джекетс».

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«Мы получили приглашения в сборную России для Никиты Кучерова и Андрея Василевского. Они всегда горды играть за свою страну. В ближайшие день-два мы обсудим сроки, когда Никита сможет вылететь в Россию и присоединиться к национальной команде для участия в чемпионате мира», — сказал Мильштейн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Помимо Кучерова и Василевского приглашение в национальную команду получили защитник «Тампы» Михаил Сергачёв и нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин.

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