«Авангард» — ЦСКА: Галимов заменил Кошелева в составе омичей

Стал известен состав «Авангарда» на третий матч финальной серии плей-офф Кубка Гагарина с ЦСКА. Подопечные Игоря Никитина ведут в противостоянии с общим счётом 2-0.



Встреча состоится сегодня, 17 апреля, начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

В состав гостей вернулся нападающий Ансель Галимов, заменивший Семёна Кошелева.

«Авангард»:



Бобков (Налимов);

Медведев — Франсон, Стольберг — Деарне — Бек;

Емелин — Покка, Широков — Зернов — Михеев;

Бондарев — Чудинов, Шумаков — Семёнов — Галимов;

Пивцакин, Фисенко — Стась — Манукян, Яремчук.

На пути к финальной серии подопечные Игоря Никитина прошли «Витязь» (4-0), московское «Динамо» (4-1) и СКА (4-3). Команда Боба Хартли в первом раунде выбила из борьбы обладателя Кубка Гагарина 2018 года — «Ак Барс» (4-0), после чего переиграла «Барыс» (4-1) и «Салават Юлаев» (4-2).

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