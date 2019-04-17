Президент «Автомобилиста»: сезон удался, но всегда хочется большего

Президент «Автомобилиста» Андрей Козицын подвёл итоги выступления команды в нынешнем сезоне. Клуб из Екатеринбурга вышел в плей-офф и добрался до полуфинала Восточной конференции, где проиграл «Салавату Юлаеву» со счётом 1-4.



«Хотелось бы поблагодарить главного тренера Андрея Мартемьянова и его помощников, проделавших большую работу. Впервые в истории команде удалось занять первое место в Восточной конференции. Это было что-то такое интересное и незабываемое. Кроме того команде удалось выиграть 18 матчей подряд.



Мы старались, а болельщики хорошо нас поддерживали. На некоторых матчах были аншлаги, «Автомобилист» играл при заполненных трибунах. В целом заполняемость арены по сезону составила примерно 90% — это очень высокий показатель. Сезон удался, но всегда хочется большего. Есть над чем работать, чем и займёмся в межсезонье», — сказал Козицын на пресс-конференции.

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