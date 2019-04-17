Финал плей-офф ВХЛ: «Сарыарка» одолела «Рубин» в овертайме, счёт в серии — 1-1

«Рубин» встречался с «Сарыаркой» во втором матче финальной серии плей-офф Высшей хоккейной лиги. Игра прошла в Тюмени и закончилась со счётом 5:4 ОТ в пользу гостей.

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Хозяева уже к 9-й минуте выигрывали со счётом 2:0. Сначала Алексей Князев реализовал численный перевес, а затем Илья Карлин упрочил преимущество тюменского клуба. Гости ответили результативным броском Артура Сарварова, но Вадим Кравченко снова увеличил преимущество «Рубина» до двух голов. «Сарыарка» отлично провела вторую половину встречи и сумела забросить три шайбы стараниями Александра Борисевича, Олега Ломако и Эдгарса Сиксны. «Рубин» перевёл встречу в овертайм благодаря голу Карлина за 30 секунд до сирены об окончании третьего периода. Победу гостям на 5-й минуте дополнительного времени принёс Леонид Метальников.



«Сарыарка» сравняла счёт в серии — 1-1. Третья игра пройдёт в Караганде 20 апреля.