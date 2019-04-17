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Финал плей-офф ВХЛ: «Сарыарка» одолела «Рубин» в овертайме, счёт в серии — 1-1

Финал плей-офф ВХЛ: «Сарыарка» одолела «Рубин» в овертайме, счёт в серии — 1-1
Хоккей / ВХЛ

«Рубин» встречался с «Сарыаркой» во втором матче финальной серии плей-офф Высшей хоккейной лиги. Игра прошла в Тюмени и закончилась со счётом 5:4 ОТ в пользу гостей.

Календарь плей-офф ВХЛ

Хозяева уже к 9-й минуте выигрывали со счётом 2:0. Сначала Алексей Князев реализовал численный перевес, а затем Илья Карлин упрочил преимущество тюменского клуба. Гости ответили результативным броском Артура Сарварова, но Вадим Кравченко снова увеличил преимущество «Рубина» до двух голов. «Сарыарка» отлично провела вторую половину встречи и сумела забросить три шайбы стараниями Александра Борисевича, Олега Ломако и Эдгарса Сиксны. «Рубин» перевёл встречу в овертайм благодаря голу Карлина за 30 секунд до сирены об окончании третьего периода. Победу гостям на 5-й минуте дополнительного времени принёс Леонид Метальников.

«Сарыарка» сравняла счёт в серии — 1-1. Третья игра пройдёт в Караганде 20 апреля.

ВХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 2-й матч
17 апреля 2019, среда. 17:00 МСК
Рубин
Тюмень
4 : 5
2:1, 1:2, 1:1, 0:1
Сарыарка
Караганда
1:0 – Князев (Лисов, Попов) – 06:25 (5x4), 2:0 – Карлин – 08:55 (5x5), 2:1 – Сарваров (Сиксна, Зиазов) – 18:18 (5x4), 3:1 – Кравченко (Ячменёв) – 26:56 (5x5), 3:2 – Борисевич (Ряшенцев, Сиксна) – 28:47 (5x5), 3:3 – Ломако – 39:05 (5x4), 3:4 – Сиксна (Зиазов) – 46:32 (5x4), 4:4 – Карлин (Лисов, Князев) – 59:30 (6x5), 4:5 – Метальников (Лютов) – 64:50 (5x5)
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