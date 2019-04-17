«Флорида» не отпустила Александра Баркова на чемпионат мира

«Флорида» не отпустила капитана команды Александра Баркова на чемпионат мира. Об этом сообщил генеральный менеджер «пантер» Дэйл Тэллон.



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«После тщательного обдумывания «Флорида» отклонила приглашение сборной Финляндии в адрес Александра Баркова по поводу участия в чемпионате мира. В прошлом сезоне Саша провёл очень много времени на льду и стойко переносил повреждения, поэтому мы считаем, что летом хоккеист должен заняться лечением», — приводит слова Тэллона пресс-служба «Флориды» в «Твиттере».

На чемпионате мира, который пройдёт в мае в Словакии, сборная Финляндии будет играть в одной группе с Канадой, США, Германией, Словакией, Данией, Францией и Великобританией.