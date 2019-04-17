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«Флорида» не отпустила Александра Баркова на чемпионат мира

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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«Флорида» не отпустила Александра Баркова на чемпионат мира
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

«Флорида» не отпустила капитана команды Александра Баркова на чемпионат мира. Об этом сообщил генеральный менеджер «пантер» Дэйл Тэллон.

Календарь чемпионата мира — 2019

«После тщательного обдумывания «Флорида» отклонила приглашение сборной Финляндии в адрес Александра Баркова по поводу участия в чемпионате мира. В прошлом сезоне Саша провёл очень много времени на льду и стойко переносил повреждения, поэтому мы считаем, что летом хоккеист должен заняться лечением», — приводит слова Тэллона пресс-служба «Флориды» в «Твиттере».

На чемпионате мира, который пройдёт в мае в Словакии, сборная Финляндии будет играть в одной группе с Канадой, США, Германией, Словакией, Данией, Францией и Великобританией.

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