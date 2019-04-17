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Рирден: «Вашингтон» пока далёк от законченного продукта

Рирден: «Вашингтон» пока далёк от законченного продукта
Хоккей / НХЛ

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден рассчитывает, что его команда заметно прибавит в четвёртой игре серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Каролиной Харрикейнз». В третьем матче столичная команда потерпела поражение с разгромным счётом 0:5.

«И форварды, и защитники читали игру не лучшим образом. На какой бы стороне площадки ты ни находился, пас непосредственно игроку соперника редко бывает хорошим.

«Вашингтон» пока далёк от законченного продукта. Мы пытаемся стать лучше каждый день, но в третьем матче сделали шаг назад сразу в нескольких аспектах. Ожидаю, что в четверг улучшения произойдут и в нашей игре, и в результате», — цитирует специалиста официальный сайт НХЛ.

«Вашингтон» ведёт в серии со счётом 2-1. Четвёртая игра пройдёт на площадке «Каролины» 18 апреля.

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