Финал плей-офф МХЛ: «Авто» обыграл «Локо» и сравнял счёт в серии — 2-2

«Локо» встречался с «Авто» в четвёртом матче финальной серии Молодёжной хоккейной лиги. Игра прошла в Ярославле и закончилась со счётом 2:1 в пользу гостей.



Первый период не порадовал болельщиков заброшенными шайбами, а во втором игровом отрезке гости вышли вперёд благодаря точному броску Максима Рассейкина. «Железнодорожники» восстановили паритет в начале третьего периода, после того как Владислав Рыбаков отличился в меньшинстве. «Авто» снова вышел вперёд на 48-й минуте — Кирилл Тютяев реализовал численный перевес, и гостям удалось сохранить минимальное преимущество до финальной сирены.



«Авто» сравнял счёт в финальной серии — 2-2. Пятый матч состоится в Екатеринбурге 20 апреля.



Календарь матчей финальной серии Молодёжной хоккейной лиги