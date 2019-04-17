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Финал плей-офф МХЛ: «Авто» обыграл «Локо» и сравнял счёт в серии — 2-2

Финал плей-офф МХЛ: «Авто» обыграл «Локо» и сравнял счёт в серии — 2-2
Хоккей / МХЛ

«Локо» встречался с «Авто» в четвёртом матче финальной серии Молодёжной хоккейной лиги. Игра прошла в Ярославле и закончилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Первый период не порадовал болельщиков заброшенными шайбами, а во втором игровом отрезке гости вышли вперёд благодаря точному броску Максима Рассейкина. «Железнодорожники» восстановили паритет в начале третьего периода, после того как Владислав Рыбаков отличился в меньшинстве. «Авто» снова вышел вперёд на 48-й минуте — Кирилл Тютяев реализовал численный перевес, и гостям удалось сохранить минимальное преимущество до финальной сирены.

«Авто» сравнял счёт в финальной серии — 2-2. Пятый матч состоится в Екатеринбурге 20 апреля.

Календарь матчей финальной серии Молодёжной хоккейной лиги

МХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 4-й матч
17 апреля 2019, среда. 19:00 МСК
Локо
Ярославль
1 : 2
0:0, 0:1, 1:1
Авто
Екатеринбург
0:1 – Рассейкин (Валитов) – 23:00 (5x5), 1:1 – Рыбаков (Громов, Коваленко) – 41:03 (4x5), 1:2 – Тютяев (Еркин, Захаров) – 47:09 (5x4)
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