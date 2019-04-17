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«Авангард» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
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ЦСКА обыграл «Авангард» в Балашихе и повёл со счётом 3-0 в финале Кубка Гагарина

ЦСКА обыграл «Авангард» в Балашихе и повёл со счётом 3-0 в финале Кубка Гагарина
Хоккей / КХЛ

«Авангард» встречался с ЦСКА в третьем матче серии финала Кубка Гагарина. Игра прошла в Балашихе и завершилась со счётом 2:0 в пользу подопечных Игоря Никитина.

Календарь игр Кубка Гагарина — 2019

Первые два периода завершились без заброшенных шайб. «Армейцы» открыли счёт на 44-й минуте стараниями капитана Сергея Андронова, поразившего ворота Игоря Бобкова. На последних секундах Михаил Григоренко отправил шайбу в пустые ворота. Голкипер гостей Илья Сорокин во втором матче подряд отыграл на ноль.

ЦСКА ведёт в серии до четырёх побед со счётом 3-0. В первой игре «армейцы» обыграли соперника со счётом 5:2, во второй столичный клуб победил со счётом 3:0. Четвёртый матч серии пройдёт в Балашихе 19 апреля.

КХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 3-й матч
17 апреля 2019, среда. 19:30 МСК
Авангард
Омск
0 : 2
0:0, 0:0, 0:2
ЦСКА
Москва
0:1 – Андронов (Дальбек) – 43:02 (5x5), 0:2 – Григоренко (Нестеров) – 59:04 (en)
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