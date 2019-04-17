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Илья Сорокин — первый вратарь, сыгравший два матча подряд на ноль в финале КГ

Илья Сорокин — первый вратарь, сыгравший два матча подряд на ноль в финале КГ
Хоккей / КХЛ

«Авангард» встречался с ЦСКА в третьем матче серии финала Кубка Гагарина. Игра прошла в Балашихе и завершилась со счётом 2:0 в пользу подопечных Игоря Никитина.

Голкипер «армейцев» Илья Сорокин оформил «сухарь», отразив 16 бросков. 23-летний хоккеист стал первым вратарём, кому удалось сыграть два матча подряд в финале на ноль. В предыдущей игре (3:0) Сорокин отразил 27 бросков.

Первые два периода завершились без заброшенных шайб. «Армейцы» открыли счёт на 44-й минуте стараниями капитана Сергея Андронова, поразившего ворота Игоря Бобкова. На последних секундах Михаил Григоренко отправил шайбу в пустые ворота.

ЦСКА ведёт в серии до четырёх побед со счётом 3-0. Четвёртый матч пройдёт в Балашихе 19 апреля.

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