Шалунов — о победном голе Андронова: это его коронный бросок, он его тренирует

Нападающий ЦСКА Максим Шалунов подвёл итоги третьего матча серии финала Кубка Гагарина с «Авангардом» (2:0, 3-0 в серии).



«Очень тяжёлая игра была. Я бы не сказал, что она отличалась от первых двух. Все матчи даются нелегко. Сегодня очень напряжённо было. У нас мало что получалось, потому что соперник не давал ничего сделать. Слава богу, получилось забить.



Я задел локтем Шумакова? Борьба была, боролись за шайбу. Я специально, что ли? Преднамеренно не бил.



Гол Андронова? Вы что, это его коронный бросок. Он его тренирует, так что ничего удивительного.



Не буду свою игру оценивать, хорошо? Пусть тренеры этим занимаются. Трудно ли было не заснуть на скамейке? Вы засыпали? Нам не до сна было», — передаёт слова Шалунова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

ЦСКА в шаге от Кубка Гагарина. Готов пасть рекорд КХЛ «Авангард» не знает, как забить Сорокину. Всё может закончиться уже 19 апреля.

Посмотреть видео гола Андронова можно на официальном сайте КХЛ.