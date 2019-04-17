Зернов — об отменённом голе: давайте следующий вопрос

Нападающий «Авангарда» Денис Зернов поделился мнением о третьем матче серии финала Кубка Гагарина с ЦСКА (0:2, 0-3 в серии).



«Хорошая, боевая игра. Матч был до гола, в конце мы его пропустили. Впереди четвёртая игра. Надо её выиграть.



Нет ощущения, что руки могут опуститься. Мы забить вторую игру не можем. Вот и всё. Нужно бережно относиться к моментам.



Отменённый гол? Хороший вопрос. Давайте следующий.



Тренер сказал, что не нужно настраиваться на четыре победы подряд, главное, настроиться на следующий матч. Нужно постепенно идти. Конечно, можно вытянуть эту серию», — передаёт слова Зернова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Посмотреть видео момента можно на официальном сайте КХЛ.