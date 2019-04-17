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Андронов — о голе: самое главное, что в нужный момент зашло

Андронов — о голе: самое главное, что в нужный момент зашло
Хоккей / КХЛ

Нападающий ЦСКА Сергей Андронов поделился мнением о матче с «Авангардом» (2:0, 3-0 в серии).

Не знаю, ожидал ли, что всё так получится с голом. Слава богу, что выиграли, я очень рад этому. Коронный бросок? Может быть. Да, тренировал его, но не получалось многое. Самое главное, что в нужный момент зашло.

Игра плотная, соперник здесь хорошо играет, двигается. Играли, терпели в каких-то моментах. Играли на победу. Думаю, что все матчи такие упорные, достойные финала. Все игры «от ножа». Сейчас физическая форма отошла на второй план уже давно. Главное — эмоции, выигрывать, всё на команду.

Кому отдать титул MVP — Сорокину или Григоренко? Это не по игре вопрос. Да это и не я решаю.

Не знаю, можно ли отыграть в финале 0-3. Нам главное — выиграть четыре матча», — передаёт слова Андронова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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Посмотреть видео гола Андронова можно на официальном сайте КХЛ.

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