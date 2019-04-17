Никитин: опасений по поводу самоуспокоенности нет, ребята всё понимают

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин поделился эмоциями после третьего матча серии с «Авангардом» (2:0, 3-0 в серии).



«Тяжёлая игра. Думаю, что команды много сил потратили. Мы играли хорошо, где-то давил результат. Но парни справились с этим. Мы серьёзно настраиваемся на игру. Что касается большинства, то у нас были хорошие моменты, но вратарь соперника хорошо сыграл. Есть, в чём добавить. Не сказал бы, что было слабое звено, ребята старались.



У меня нет опасений по поводу самоуспокоенности. Ребята прекрасно понимают, что против нас играет серьёзный соперник.



Капризов? В прошлой игре ситуация заставила передвинуть его по ходу встречи в другое звено, Серёга Калинин травму получил. Кирилл играл в двух составах. Сегодня мы начали, как планировали. Нас устраивают тройки, которые есть», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

ЦСКА в шаге от Кубка Гагарина. Готов пасть рекорд КХЛ «Авангард» не знает, как забить Сорокину. Всё может закончиться уже 19 апреля.